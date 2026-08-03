Análise técnica de APRO (AT) hoje A página de Análise de APRO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de APRO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de APRO (AT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.16388 -- +20.21% +5.42% +2.22%

Indicadores técnicos de APRO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do APRO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1641 0.164 R2 0.164 0.164 R1 0.164 0.164 PP 0.1639 0.1639 S1 0.1639 0.1639 S2 0.1638 0.1639 S3 0.1638 0.1638

Sinais de mercado APRO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.06M $1.74 M $1.80 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.20 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de APRO Entrada líquida Preço de ATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.16 2026-08-12 $0.31 M 0.16 2026-08-11 $0.85 M 0.15 2026-08-10 -$0.01 M 0.14 2026-08-09 -$0.03 M 0.15 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie APRO (AT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o APRO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AT / USDT $0.16388 $0.16388 $0.16388 -0.63% 468.57K (USDT) Negociar AT / USDC $0.16391 $0.16391 $0.16391 -0.36% 343.99K (USDT) Negociar