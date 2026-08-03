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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre APRO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre APRO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de APRO (AT) hoje

Análise técnica de APRO (AT) hoje

A página de Análise de APRO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de APRO abaixo.

Variação de preço de APRO (AT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.16388--+20.21%+5.42%+2.22%
Saiba mais sobre o preço de APRO

Indicadores técnicos de APRO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do APRO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1641
0.164
R2
0.164
0.164
R1
0.164
0.164
PP
0.1639
0.1639
S1
0.1639
0.1639
S2
0.1638
0.1639
S3
0.1638
0.1638

Sinais de mercado APRO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.06M
$1.74 M
$1.80 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de APRO

Entrada líquidaPreço de ATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.16
2026-08-12$0.31 M0.16
2026-08-11$0.85 M0.15
2026-08-10-$0.01 M0.14
2026-08-09-$0.03 M0.15

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AT/USDT
$0.16388
$0.16388$0.16388
-0.63%
468.57K (USDT)
AT/USDC
$0.16391
$0.16391$0.16391
-0.36%
343.99K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AT
AT
USD
USD

1 AT = 0.16388 USD