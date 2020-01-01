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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Asteroid Shiba, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Asteroid Shiba, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ASTEROIDBSC

Informações sobre preços de ASTEROIDBSC

O que é ASTEROIDBSC

Site oficial do ASTEROIDBSC

Tokenomics de ASTEROIDBSC

Previsão de preço de ASTEROIDBSC

Histórico de preço de ASTEROIDBSC

Guia de compra de ASTEROIDBSC

Conversor de ASTEROIDBSC para moeda Fiat

Spot ASTEROIDBSC

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Análise técnica de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) hoje

Análise técnica de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) hoje

A página de Análise de Asteroid Shiba fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASTEROIDBSC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Asteroid Shiba abaixo.

Variação de preço de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0007348---27.25%-51.02%-51.02%
Saiba mais sobre o preço de Asteroid Shiba

Indicadores técnicos de Asteroid Shiba

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Asteroid Shiba em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 6
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 6Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000742
0.000741
R2
0.000741
0.000739
R1
0.000738
0.000738
PP
0.000737
0.000737
S1
0.000734
0.000735
S2
0.000733
0.000734
S3
0.00073
0.000733

Sinais de mercado Asteroid Shiba

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Asteroid Shiba

Entrada líquidaPreço de ASTEROIDBSCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Asteroid Shiba

Negocie Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Asteroid Shiba.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ASTEROIDBSC/USD1
$0.0007338
$0.0007338$0.0007338
-4.09%
77.41M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
$0.0007345
$0.0007345$0.0007345
-2.54%
82.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ASTEROIDBSC para USD

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ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0.0007348 USD