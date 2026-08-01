Preço de Asteroid Shiba hoje

O preço ao vivo de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) hoje é R$ 0.0007348, com uma variação de 2.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTEROIDBSC para BRL é de R$ 0.0007348 por ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ASTEROIDBSC. Nas últimas 24 horas, ASTEROIDBSC foi negociado entre R$ 0.0006734 (mínimo) e R$ 0.0008429 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ASTEROIDBSC movimentou-se +0.96% na última hora e -27.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.03K.

Informações de mercado de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.03KR$ 61.03K R$ 61.03K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 734.80KR$ 734.80K R$ 734.80K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Asteroid Shiba é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.03K. A oferta em circulação de ASTEROIDBSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 734.80K.