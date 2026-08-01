Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Asteroid Shiba hoje é 0.0007348 BRL. A capitalização de mercado de ASTEROIDBSC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ASTEROIDBSC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Asteroid Shiba hoje é 0.0007348 BRL. A capitalização de mercado de ASTEROIDBSC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ASTEROIDBSC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre ASTEROIDBSC

Informações sobre preços de ASTEROIDBSC

O que é ASTEROIDBSC

Site oficial do ASTEROIDBSC

Tokenomics de ASTEROIDBSC

Previsão de preço de ASTEROIDBSC

Histórico de preço de ASTEROIDBSC

Guia de compra de ASTEROIDBSC

Conversor de ASTEROIDBSC para moeda Fiat

Spot ASTEROIDBSC

Futuros USDT-M de ASTEROIDBSC

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Asteroid Shiba

Cotação Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Preço em tempo real de 1 ASTEROIDBSC para BRL

R$0.003798916
R$0.003798916R$0.003798916
-2.42%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:48:45 (UTC+8)

Preço de Asteroid Shiba hoje

O preço ao vivo de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) hoje é R$ 0.0007348, com uma variação de 2.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTEROIDBSC para BRL é de R$ 0.0007348 por ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ASTEROIDBSC. Nas últimas 24 horas, ASTEROIDBSC foi negociado entre R$ 0.0006734 (mínimo) e R$ 0.0008429 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ASTEROIDBSC movimentou-se +0.96% na última hora e -27.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.03K.

Informações de mercado de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

--
----

R$ 61.03K
R$ 61.03KR$ 61.03K

R$ 734.80K
R$ 734.80KR$ 734.80K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Asteroid Shiba é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.03K. A oferta em circulação de ASTEROIDBSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 734.80K.

Histórico de preço de Asteroid Shiba BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0006734
R$ 0.0006734R$ 0.0006734
Mínimo 24h
R$ 0.0008429
R$ 0.0008429R$ 0.0008429
Máximo 24h

R$ 0.0006734
R$ 0.0006734R$ 0.0006734

R$ 0.0008429
R$ 0.0008429R$ 0.0008429

--
----

--
----

+0.96%

-2.42%

-27.25%

-27.25%

Histórico de preços de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Asteroid Shiba para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.000094214-2.42%
30 diasR$ -0.0007652-51.02%
60 diasR$ -0.0007652-51.02%
90 diasR$ -0.0007652-51.02%
Variação de preço de Asteroid Shiba hoje

Hoje, ASTEROIDBSC registrou uma variação de R$ -0.000094214 (-2.42%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Asteroid Shiba

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0007652 (-51.02%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Asteroid Shiba

Expandindo a visualização para 60 dias, ASTEROIDBSC teve uma variação de R$ -0.0007652 (-51.02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Asteroid Shiba

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0007652 (-51.02%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)!

Confira agora a página de histórico de preço do Asteroid Shiba.

Análise para Asteroid Shiba

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Asteroid Shiba. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Asteroid Shiba hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ASTEROIDBSC é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

ASTEROIDBSC_USDT está operando abaixo do centro de 8,29E-4 no período de 4 horas. O preço atual, em 8,014E-4, encontra-se entre o nível S1 e o centro. A cotação permanece acima do conjunto de médias móveis de curto prazo. O sistema de pivôs indica que o espaço acima está limitado. Tanto compradores quanto vendedores disputam o controle na parte inferior do centro, e a estrutura apresenta características típicas de uma oscilação dentro de um intervalo. As médias móveis de curto prazo (MA) e as médias exponenciais (EMA) estão emitindo sinais de compra. O MACD formou um padrão de cruzamento positivo. O indicador RSI encontra-se em zona neutra. Os indicadores rápidos e lentos mostram uma separação clara, sem evidências de concentração unidirecional da força motriz. A volatilidade mantém-se em níveis normais, com os compradores exercendo certa vantagem localmente, enquanto a pressão de venda ainda não foi totalmente liberada. A resistência imediata está posicionada no centro, em 8,29E-4, cerca de 3,4% acima do preço atual. A primeira resistência secundária (R1) encontra-se em 8,59E-4. O suporte imediato está fixado no nível S1, em 7,77E-4, aproximadamente 3,0% abaixo do preço atual. Já o suporte mais distante é referenciado pelo nível S2, em 7,47E-4. Esses níveis-chave definem os limites atuais do mercado, e o preço vem alternando entre essas áreas.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Asteroid Shiba

Previsão de preço de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ASTEROIDBSC em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Asteroid Shiba pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Asteroid Shiba pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ASTEROIDBSC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Asteroid Shiba.

Como comprar e investir em Asteroid Shiba em Brasil

Pronto para começar com Asteroid Shiba? Comprar ASTEROIDBSC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Asteroid Shiba. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Asteroid Shiba será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Asteroid Shiba(ASTEROIDBSC)

O que você pode fazer com Asteroid Shiba

Possuir Asteroid Shiba permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

ASTEROIDBSC is a meme coin.

Recurso Asteroid Shiba

Para uma compreensão mais aprofundada de Asteroid Shiba, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Asteroid Shiba
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Asteroid Shiba

Última atualização da página: 2026-08-13 02:48:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Asteroid Shiba

ASTEROIDBSCUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ASTEROIDBSC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ASTEROIDBSCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Asteroid Shiba.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ASTEROIDBSC/USD1
R$0.003791678
R$0.003791678R$0.003791678
-4.14%
77.45M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
R$0.003798399
R$0.003798399R$0.003798399
-2.52%
82.58M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2030259
R$0.2030259R$0.2030259

+96.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1126026
R$0.1126026R$0.1126026

+444.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.325588
R$1.325588R$1.325588

+5.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7184563
R$1.7184563R$1.7184563

+1.78%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0498388
R$0.0498388R$0.0498388

-0.41%

Principais altas

Principais altas do dia

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.007238
R$0.007238R$0.007238

+40.00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001807949
R$0.001807949R$0.001807949

+39.88%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0245058
R$0.0245058R$0.0245058

+31.66%

Myros

Myros

MY

R$0.061523
R$0.061523R$0.061523

+17.82%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30672784
R$1.30672784R$1.30672784

+15.35%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ASTEROIDBSC para BRL

Montante

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
BRL
BRL

1 ASTEROIDBSC = 0.003798916 BRL