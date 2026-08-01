Cotação Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)
O preço ao vivo de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) hoje é R$ 0.0007348, com uma variação de 2.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTEROIDBSC para BRL é de R$ 0.0007348 por ASTEROIDBSC.
Asteroid Shiba ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ASTEROIDBSC. Nas últimas 24 horas, ASTEROIDBSC foi negociado entre R$ 0.0006734 (mínimo) e R$ 0.0008429 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, ASTEROIDBSC movimentou-se +0.96% na última hora e -27.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.03K.
BSC
A capitalização de mercado atual de Asteroid Shiba é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.03K. A oferta em circulação de ASTEROIDBSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 734.80K.
+0.96%
-2.42%
-27.25%
-27.25%
Acompanhe as variações de preço de Asteroid Shiba para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.000094214
|-2.42%
|30 dias
|R$ -0.0007652
|-51.02%
|60 dias
|R$ -0.0007652
|-51.02%
|90 dias
|R$ -0.0007652
|-51.02%
Hoje, ASTEROIDBSC registrou uma variação de R$ -0.000094214 (-2.42%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0007652 (-51.02%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ASTEROIDBSC teve uma variação de R$ -0.0007652 (-51.02%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0007652 (-51.02%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Asteroid Shiba. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ASTEROIDBSC é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
ASTEROIDBSC_USDT está operando abaixo do centro de 8,29E-4 no período de 4 horas. O preço atual, em 8,014E-4, encontra-se entre o nível S1 e o centro. A cotação permanece acima do conjunto de médias móveis de curto prazo. O sistema de pivôs indica que o espaço acima está limitado. Tanto compradores quanto vendedores disputam o controle na parte inferior do centro, e a estrutura apresenta características típicas de uma oscilação dentro de um intervalo. As médias móveis de curto prazo (MA) e as médias exponenciais (EMA) estão emitindo sinais de compra. O MACD formou um padrão de cruzamento positivo. O indicador RSI encontra-se em zona neutra. Os indicadores rápidos e lentos mostram uma separação clara, sem evidências de concentração unidirecional da força motriz. A volatilidade mantém-se em níveis normais, com os compradores exercendo certa vantagem localmente, enquanto a pressão de venda ainda não foi totalmente liberada. A resistência imediata está posicionada no centro, em 8,29E-4, cerca de 3,4% acima do preço atual. A primeira resistência secundária (R1) encontra-se em 8,59E-4. O suporte imediato está fixado no nível S1, em 7,77E-4, aproximadamente 3,0% abaixo do preço atual. Já o suporte mais distante é referenciado pelo nível S2, em 7,47E-4. Esses níveis-chave definem os limites atuais do mercado, e o preço vem alternando entre essas áreas.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Asteroid Shiba pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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ASTEROIDBSC is a meme coin.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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