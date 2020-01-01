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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ASTEROID SHIBA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ASTEROID SHIBA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ASTEROID SHIBA (ASTEROID) hoje

Análise técnica de ASTEROID SHIBA (ASTEROID) hoje

A página de Análise de ASTEROID SHIBA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASTEROID, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ASTEROID SHIBA abaixo.

Variação de preço de ASTEROID SHIBA (ASTEROID)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00006564--+12.84%+27.03%-77.69%
Saiba mais sobre o preço de ASTEROID SHIBA

Indicadores técnicos de ASTEROID SHIBA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ASTEROID SHIBA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 9
Compra 7
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 2Compra 5
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 7Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0000666
0.0000665
R2
0.0000665
0.0000664
R1
0.0000664
0.0000664
PP
0.0000663
0.0000663
S1
0.0000662
0.0000662
S2
0.0000661
0.0000662
S3
0.000066
0.0000661

Sinais de mercado ASTEROID SHIBA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$0.50 M
$0.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.36 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ASTEROID SHIBA

Entrada líquidaPreço de ASTEROIDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie ASTEROID SHIBA (ASTEROID) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ASTEROID SHIBA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ASTEROID/USDT
$0.00006558
$0.00006558$0.00006558
-3.05%
1.88B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ASTEROID
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