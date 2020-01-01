Mais sobre ASTEROID
Informações sobre preços de ASTEROID
O que é ASTEROID
Tokenomics de ASTEROID
Previsão de preço de ASTEROID
Histórico de preço de ASTEROID
Guia de compra de ASTEROID
Conversor de ASTEROID para moeda Fiat
Spot ASTEROID
Futuros USDT-M de ASTEROID
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de ASTEROID SHIBA (ASTEROID) hoje
Variação de preço de ASTEROID SHIBA (ASTEROID)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.00006564
|--
|+12.84%
|+27.03%
|-77.69%
Indicadores técnicos de ASTEROID SHIBA
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ASTEROID SHIBA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Neutro
|Venda 7
|Neutro 2
|Compra 5
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 3
|Neutro 7
|Compra 2
Sinais de mercado ASTEROID SHIBA
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de ASTEROID SHIBA
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre ASTEROID SHIBA
Negocie ASTEROID SHIBA (ASTEROID) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ASTEROID SHIBA.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.