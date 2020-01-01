Análise técnica de ASTEROID SHIBA (ASTEROID) hoje A página de Análise de ASTEROID SHIBA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASTEROID, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ASTEROID SHIBA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ASTEROID SHIBA (ASTEROID) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00006564 -- +12.84% +27.03% -77.69%

Indicadores técnicos de ASTEROID SHIBA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ASTEROID SHIBA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 9 Compra 7 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 2 Compra 5 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 7 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0000666 0.0000665 R2 0.0000665 0.0000664 R1 0.0000664 0.0000664 PP 0.0000663 0.0000663 S1 0.0000662 0.0000662 S2 0.0000661 0.0000662 S3 0.000066 0.0000661

Sinais de mercado ASTEROID SHIBA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $0.50 M $0.74 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.18 M Vendas ativas de 3 dias $0.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.36 M Vendas ativas de 7 dias $0.36 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ASTEROID SHIBA Entrada líquida Preço de ASTEROIDUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ASTEROID SHIBA (ASTEROID) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ASTEROID SHIBA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ASTEROID / USDT $0.00006558 $0.00006558 $0.00006558 -3.05% 1.88B (USDT) Negociar