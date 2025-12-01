Preço de Aster Inu hoje

O preço ao vivo de Aster Inu (ASTERINU) hoje é $ 0.000172, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTERINU para USD é de $ 0.000172 por ASTERINU.

Aster Inu ocupa atualmente a posição #2848 em capitalização de mercado, totalizando $ 170.28K, com um fornecimento em circulação de 990.00M ASTERINU. Nas últimas 24 horas, ASTERINU foi negociado entre $ 0.000172 (mínimo) e $ 0.000178 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.008002267526781424, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000160174110784358.

No desempenho de curto prazo, ASTERINU movimentou-se 0.00% na última hora e +2.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 260.84.

Informações de mercado de Aster Inu (ASTERINU)

Classificação No.2848 Capitalização de mercado $ 170.28K$ 170.28K $ 170.28K Volume (24h) $ 260.84$ 260.84 $ 260.84 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 172.00K$ 172.00K $ 172.00K Fornecimento Circulante 990.00M 990.00M 990.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 98.99% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Aster Inu é $ 170.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 260.84. A oferta em circulação de ASTERINU é 990.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 172.00K.