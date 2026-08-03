Análise técnica de Aster (ASTER) hoje A página de Análise de Aster fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASTER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aster abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aster (ASTER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.6024 -- -1.02% -3.33% -11.30%

Indicadores técnicos de Aster

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aster em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 7 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 1 Compra 8 Indicadores técnicos : Neutro Venda 0 Neutro 6 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.6027 0.6025 R2 0.6025 0.6024 R1 0.6024 0.6023 PP 0.6022 0.6022 S1 0.6021 0.6021 S2 0.6019 0.602 S3 0.6018 0.6019

Sinais de mercado Aster Volume líquido atual de ordens em aberto -1.07M $12.71 M $13.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.04M Compras ativas de 3 dias $13.26 M Vendas ativas de 3 dias $13.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.44M Compras ativas de 7 dias $33.18 M Vendas ativas de 7 dias $32.73 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aster Entrada líquida Preço de ASTERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.60 2026-08-12 -$0.14 M 0.60 2026-08-11 -$0.36 M 0.60 2026-08-10 -$0.23 M 0.61 2026-08-09 -$0.48 M 0.60 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aster (ASTER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aster. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ASTER / USD1 $0.6026 $0.6026 $0.6026 +0.04% 93.54K (USDT) Negociar ASTER / USDT $0.6024 $0.6024 $0.6024 0.00% 466.29K (USDT) Negociar ASTER / USDC $0.6016 $0.6016 $0.6016 -0.24% 93.55K (USDT) Negociar