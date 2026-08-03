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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aster, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aster, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Aster (ASTER) hoje

Análise técnica de Aster (ASTER) hoje

A página de Análise de Aster fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASTER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aster abaixo.

Variação de preço de Aster (ASTER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.6024---1.02%-3.33%-11.30%
Saiba mais sobre o preço de Aster

Indicadores técnicos de Aster

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aster em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 7
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 1Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 0Neutro 6Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.6027
0.6025
R2
0.6025
0.6024
R1
0.6024
0.6023
PP
0.6022
0.6022
S1
0.6021
0.6021
S2
0.6019
0.602
S3
0.6018
0.6019

Sinais de mercado Aster

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.07M
$12.71 M
$13.77 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$13.26 M
Vendas ativas de 3 dias
$13.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.44M
Compras ativas de 7 dias
$33.18 M
Vendas ativas de 7 dias
$32.73 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aster

Entrada líquidaPreço de ASTERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.60
2026-08-12-$0.14 M0.60
2026-08-11-$0.36 M0.60
2026-08-10-$0.23 M0.61
2026-08-09-$0.48 M0.60

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ASTER/USD1
$0.6026
$0.6026$0.6026
+0.04%
93.54K (USDT)
ASTER/USDT
$0.6024
$0.6024$0.6024
0.00%
466.29K (USDT)
ASTER/USDC
$0.6016
$0.6016$0.6016
-0.24%
93.55K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ASTER
ASTER
USD
USD

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