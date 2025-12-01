Preço de AssetMint hoje

O preço ao vivo de AssetMint (ASSETMINT) hoje é $ 0.000000002021, com uma variação de 2.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASSETMINT para USD é de $ 0.000000002021 por ASSETMINT.

AssetMint ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ASSETMINT. Nas últimas 24 horas, ASSETMINT foi negociado entre $ 0.000000001986 (mínimo) e $ 0.000000002299 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ASSETMINT movimentou-se -0.60% na última hora e -67.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 177.28K.

Informações de mercado de AssetMint (ASSETMINT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 177.28K$ 177.28K $ 177.28K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

