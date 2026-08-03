Análise técnica de REAL (ASSET) hoje A página de Análise de REAL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASSET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de REAL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de REAL (ASSET) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.25982 -- -2.27% -3.78% +101.83%

Fluxo de capital de REAL Entrada líquida Preço de ASSETUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.26 2026-08-12 $0.00 M 0.26 2026-08-11 $0.00 M 0.26 2026-08-10 $0.00 M 0.26 2026-08-09 $0.00 M 0.26 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie REAL (ASSET) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o REAL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ASSET / USDT $0.25973 $0.25973 $0.25973 -0.71% 1.55M (USDT) Negociar