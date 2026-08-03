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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AS Roma, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AS Roma, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de AS Roma (ASR) hoje

Análise técnica de AS Roma (ASR) hoje

A página de Análise de AS Roma fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AS Roma abaixo.

Variação de preço de AS Roma (ASR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.8578--+0.28%+1.20%-31.16%
Saiba mais sobre o preço de AS Roma

Indicadores técnicos de AS Roma

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AS Roma em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 5
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 1Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.8583
0.8576
R2
0.8576
0.8572
R1
0.8573
0.857
PP
0.8566
0.8566
S1
0.8563
0.8562
S2
0.8556
0.856
S3
0.8553
0.8556

Sinais de mercado AS Roma

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.32M
$4.83 M
$5.15 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de AS Roma

Entrada líquidaPreço de ASRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.86
2026-08-12$0.04 M0.87
2026-08-11-$0.06 M0.86
2026-08-10-$0.01 M0.87
2026-08-09-$0.03 M0.89

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ASR/USDT
$0.8575
$0.8575$0.8575
-0.95%
62.89K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ASR para USD

Montante

ASR
ASR
USD
USD

1 ASR = 0.8578 USD