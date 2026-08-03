Análise técnica de AS Roma (ASR) hoje A página de Análise de AS Roma fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AS Roma abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AS Roma (ASR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.8578 -- +0.28% +1.20% -31.16%

Indicadores técnicos de AS Roma

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AS Roma em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 5 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.8583 0.8576 R2 0.8576 0.8572 R1 0.8573 0.857 PP 0.8566 0.8566 S1 0.8563 0.8562 S2 0.8556 0.856 S3 0.8553 0.8556

Sinais de mercado AS Roma Volume líquido atual de ordens em aberto -0.32M $4.83 M $5.15 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de AS Roma Entrada líquida Preço de ASRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.86 2026-08-12 $0.04 M 0.87 2026-08-11 -$0.06 M 0.86 2026-08-10 -$0.01 M 0.87 2026-08-09 -$0.03 M 0.89 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AS Roma (ASR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AS Roma. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ASR / USDT $0.8575 $0.8575 $0.8575 -0.95% 62.89K (USDT) Negociar