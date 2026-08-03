Análise técnica de Aspecta (ASP) hoje A página de Análise de Aspecta fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aspecta abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aspecta (ASP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01198 -- -3.31% -24.37% -60.55%

Indicadores técnicos de Aspecta

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aspecta em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 6 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 3 Compra 9 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01205 0.01202 R2 0.01202 0.01199 R1 0.01197 0.01197 PP 0.01194 0.01194 S1 0.01189 0.01191 S2 0.01186 0.01189 S3 0.01181 0.01186

Sinais de mercado Aspecta Volume líquido atual de ordens em aberto -0.23M $1.33 M $1.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.17 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.25 M Vendas ativas de 7 dias $1.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aspecta Entrada líquida Preço de ASPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aspecta (ASP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aspecta. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ASP / USDT $0.01197 $0.01197 $0.01197 -0.58% 4.61M (USDT) Negociar