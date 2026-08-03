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Análise técnica de Aspecta (ASP) hoje

Análise técnica de Aspecta (ASP) hoje

A página de Análise de Aspecta fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ASP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aspecta abaixo.

Variação de preço de Aspecta (ASP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01198---3.31%-24.37%-60.55%
Saiba mais sobre o preço de Aspecta

Indicadores técnicos de Aspecta

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aspecta em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 6
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 3Compra 9
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01205
0.01202
R2
0.01202
0.01199
R1
0.01197
0.01197
PP
0.01194
0.01194
S1
0.01189
0.01191
S2
0.01186
0.01189
S3
0.01181
0.01186

Sinais de mercado Aspecta

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.23M
$1.33 M
$1.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.25 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aspecta

Entrada líquidaPreço de ASPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ASP/USDT
$0.01197
$0.01197$0.01197
-0.58%
4.61M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0.01198 USD