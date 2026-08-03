Análise técnica de Arcium (ARX) hoje A página de Análise de Arcium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arcium abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Arcium (ARX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1149 -- -23.66% -33.09% -11.62%

Indicadores técnicos de Arcium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Arcium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 11 Compra 7 Médias móveis : Venda Venda 6 Neutro 6 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 5 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1149 0.1149 R2 0.1149 0.1148 R1 0.1148 0.1148 PP 0.1148 0.1148 S1 0.1147 0.1147 S2 0.1147 0.1147 S3 0.1146 0.1147

Sinais de mercado Arcium Volume líquido atual de ordens em aberto -1.14M $6.06 M $7.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.14 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.42 M Vendas ativas de 7 dias $0.41 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Arcium Entrada líquida Preço de ARXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.12 2026-08-12 $0.02 M 0.11 2026-08-11 -$0.03 M 0.12 2026-08-10 $0.00 M 0.13 2026-08-09 $0.01 M 0.13 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Arcium (ARX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Arcium. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ARX / USDC $0.1151 $0.1151 $0.1151 +0.87% 466.91K (USDT) Negociar ARX / USDT $0.115 $0.115 $0.115 +0.87% 1.10M (USDT) Negociar