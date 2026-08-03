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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Arcium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Arcium, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Arcium (ARX) hoje

Análise técnica de Arcium (ARX) hoje

A página de Análise de Arcium fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arcium abaixo.

Variação de preço de Arcium (ARX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1149---23.66%-33.09%-11.62%
Saiba mais sobre o preço de Arcium

Indicadores técnicos de Arcium

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Arcium em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 11
Compra 7
Médias móveis:VendaVenda 6Neutro 6Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 5Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1149
0.1149
R2
0.1149
0.1148
R1
0.1148
0.1148
PP
0.1148
0.1148
S1
0.1147
0.1147
S2
0.1147
0.1147
S3
0.1146
0.1147

Sinais de mercado Arcium

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.14M
$6.06 M
$7.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.42 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Arcium

Entrada líquidaPreço de ARXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.12
2026-08-12$0.02 M0.11
2026-08-11-$0.03 M0.12
2026-08-10$0.00 M0.13
2026-08-09$0.01 M0.13

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ARX/USDC
$0.1151
$0.1151$0.1151
+0.87%
466.91K (USDT)
ARX/USDT
$0.115
$0.115$0.115
+0.87%
1.10M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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