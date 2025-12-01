Preço de Arbit hoje

O preço ao vivo de Arbit (ARBT) hoje é $ 0.0000000003, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARBT para USD é de $ 0.0000000003 por ARBT.

Arbit ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3.00M, com um fornecimento em circulação de 10,000.00T ARBT. Nas últimas 24 horas, ARBT foi negociado entre $ 0.0000000003 (mínimo) e $ 0.000000000311 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ARBT movimentou-se -0.34% na última hora e -99.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.68K.

Informações de mercado de Arbit (ARBT)

Capitalização de mercado $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volume (24h) $ 2.68K$ 2.68K $ 2.68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Fornecimento Circulante 10,000.00T 10,000.00T 10,000.00T Fornecimento total 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

