Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Apu Apustaja, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Apu Apustaja, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre APU

Informações sobre preços de APU

O que é APU

Whitepaper de APU

Site oficial do APU

Tokenomics de APU

Previsão de preço de APU

Histórico de preço de APU

Guia de compra de APU

Conversor de APU para moeda Fiat

Spot APU

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Apu Apustaja (APU) hoje

Análise técnica de Apu Apustaja (APU) hoje

A página de Análise de Apu Apustaja fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de APU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Apu Apustaja abaixo.

Variação de preço de Apu Apustaja (APU)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00001911---3.59%+12.94%-41.74%
Saiba mais sobre o preço de Apu Apustaja

Fluxo de capital de Apu Apustaja

Entrada líquidaPreço de APUUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Apu Apustaja

APUUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em APU com alavancagem. Explore a negociação de futuros de APUUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Apu Apustaja (APU) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Apu Apustaja.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
APU/USDT
$0.00001911
$0.00001911$0.00001911
-0.57%
76.27M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de APU para USD

Montante

APU
APU
USD
USD

1 APU = 0.00001911 USD