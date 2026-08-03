Análise técnica de Apu Apustaja (APU) hoje
Variação de preço de Apu Apustaja (APU)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.00001911
|--
|-3.59%
|+12.94%
|-41.74%
Fluxo de capital de Apu Apustaja
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.00 M
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|2026-08-10
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|2026-08-09
|$0.00 M
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