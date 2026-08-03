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Análise técnica de aPriori (APR) hoje

Análise técnica de aPriori (APR) hoje

A página de Análise de aPriori fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de APR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de aPriori abaixo.

Variação de preço de aPriori (APR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4473--+131.50%+107.01%+199.65%
Saiba mais sobre o preço de aPriori

Indicadores técnicos de APriori

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do APriori em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 4
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4472
0.4469
R2
0.4469
0.4465
R1
0.4462
0.4463
PP
0.4459
0.4459
S1
0.4452
0.4455
S2
0.4449
0.4453
S3
0.4442
0.4449

Sinais de mercado APriori

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.12M
$5.97 M
$7.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.37M
Compras ativas de 3 dias
$5.96 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.33 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.36M
Compras ativas de 7 dias
$6.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.43 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de APriori

Entrada líquidaPreço de APRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.05 M0.43
2026-08-12$0.07 M0.43
2026-08-11-$0.02 M0.20
2026-08-10$0.01 M0.20
2026-08-09-$0.03 M0.20

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
APR/USDT
$0.4473
$0.4473$0.4473
+4.48%
3.94M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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