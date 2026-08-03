Análise técnica de aPriori (APR) hoje A página de Análise de aPriori fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de APR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de aPriori abaixo. Cadastrar

Variação de preço de aPriori (APR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4473 -- +131.50% +107.01% +199.65%

Indicadores técnicos de APriori

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do APriori em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 4 Compra 20 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4472 0.4469 R2 0.4469 0.4465 R1 0.4462 0.4463 PP 0.4459 0.4459 S1 0.4452 0.4455 S2 0.4449 0.4453 S3 0.4442 0.4449

Sinais de mercado APriori Volume líquido atual de ordens em aberto -1.12M $5.97 M $7.09 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.37M Compras ativas de 3 dias $5.96 M Vendas ativas de 3 dias $6.33 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.36M Compras ativas de 7 dias $6.06 M Vendas ativas de 7 dias $6.43 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de APriori Entrada líquida Preço de APRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.05 M 0.43 2026-08-12 $0.07 M 0.43 2026-08-11 -$0.02 M 0.20 2026-08-10 $0.01 M 0.20 2026-08-09 -$0.03 M 0.20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie aPriori (APR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o aPriori. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h APR / USDT $0.4473 $0.4473 $0.4473 +4.48% 3.94M (USDT) Negociar