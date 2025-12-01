Preço de AppLovin hoje

O preço ao vivo de AppLovin (APPON) hoje é $ 586.55, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APPON para USD é de $ 586.55 por APPON.

AppLovin ocupa atualmente a posição #2719 em capitalização de mercado, totalizando $ 259.26K, com um fornecimento em circulação de 442.01 APPON. Nas últimas 24 horas, APPON foi negociado entre $ 581.37 (mínimo) e $ 586.55 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,943.4984325597052, enquanto a mínima histórica foi de $ 470.4602767878368.

No desempenho de curto prazo, APPON movimentou-se +0.86% na última hora e +10.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 61.11K.

Informações de mercado de AppLovin (APPON)

Classificação No.2719 Capitalização de mercado $ 259.26K$ 259.26K $ 259.26K Volume (24h) $ 61.11K$ 61.11K $ 61.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 259.26K$ 259.26K $ 259.26K Fornecimento Circulante 442.01 442.01 442.01 Fornecimento total 442.00755585 442.00755585 442.00755585 Blockchain pública ETH

