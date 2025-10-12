O que é America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party. $AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em America Party de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de APETH para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre America Party em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de America Party tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do America Party (em USD)

Quanto valerá America Party (APETH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em America Party (APETH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para America Party.

Confira a previsão de preço de America Party agora!

Tokenomics de America Party (APETH)

Compreender a tokenomics de America Party (APETH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token APETH agora!

Como comprar America Party (APETH)

Quer saber como comprar America Party? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar America Party facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

APETH para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso America Party

Para uma compreensão mais aprofundada de America Party, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre America Party Quanto vale hoje o America Party (APETH)? O preço ao vivo de APETH em USD é 0.000817 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de APETH para USD? $ 0.000817 . Confira o O preço atual de APETH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de America Party? A capitalização de mercado de APETH é $ 817.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de APETH? O fornecimento circulante de APETH é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de APETH? APETH atingiu um preço máximo histórico de 0.041828596012183014 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de APETH? APETH atingiu um preço minímo histórico de 0.000826091426512855 USD . Qual é o volume de negociação de APETH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para APETH é $ 56.23K USD . APETH vai subir ainda este ano? APETH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do APETH para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o America Party (APETH)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-12 05:22:00 Atualizações da Indústria Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated 10-11 21:42:43 Atualizações da Indústria Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days 10-11 14:30:00 Atualizações da Indústria Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day 10-11 11:20:00 Atualizações da Indústria Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion 10-11 09:36:12 Atualizações da Indústria Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time 10-11 09:17:00 Atualizações da Indústria Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025