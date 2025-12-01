Preço de Ark of Panda hoje

O preço ao vivo de Ark of Panda (AOP) hoje é $ 0.037, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AOP para USD é de $ 0.037 por AOP.

Ark of Panda ocupa atualmente a posição #997 em capitalização de mercado, totalizando $ 11.10M, com um fornecimento em circulação de 300.00M AOP. Nas últimas 24 horas, AOP foi negociado entre $ 0.03634 (mínimo) e $ 0.03913 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0876270047781016, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03443426501172903.

No desempenho de curto prazo, AOP movimentou-se +0.27% na última hora e -6.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.80K.

Informações de mercado de Ark of Panda (AOP)

Classificação No.997 Capitalização de mercado $ 11.10M$ 11.10M $ 11.10M Volume (24h) $ 53.80K$ 53.80K $ 53.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.00M$ 74.00M $ 74.00M Fornecimento Circulante 300.00M 300.00M 300.00M Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Taxa circulante 15.00% Blockchain pública BSC

