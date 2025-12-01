Preço de Ant Token hoje

O preço ao vivo de Ant Token (ANTY) hoje é $ 0.00000000000157, com uma variação de 31.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANTY para USD é de $ 0.00000000000157 por ANTY.

Ant Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ANTY. Nas últimas 24 horas, ANTY foi negociado entre $ 0.00000000000139 (mínimo) e $ 0.00000000000355 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ANTY movimentou-se +3.97% na última hora e -99.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.85K.

Informações de mercado de Ant Token (ANTY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 24.85K$ 24.85K $ 24.85K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 157.00$ 157.00 $ 157.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Ant Token é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.85K. A oferta em circulação de ANTY é --, com um fornecimento total de 100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 157.00.