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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Black Bull, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Black Bull, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de The Black Bull (ANSEM) hoje

Análise técnica de The Black Bull (ANSEM) hoje

A página de Análise de The Black Bull fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ANSEM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Black Bull abaixo.

Variação de preço de The Black Bull (ANSEM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2085--+23.35%-22.57%+4,070.00%
Saiba mais sobre o preço de The Black Bull

Indicadores técnicos de The Black Bull

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Black Bull em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 6
Compra 6
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 2Compra 5
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 7Neutro 4Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.2089
0.2088
R2
0.2088
0.2087
R1
0.2087
0.2087
PP
0.2086
0.2086
S1
0.2085
0.2085
S2
0.2084
0.2085
S3
0.2083
0.2084

Sinais de mercado The Black Bull

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.20 M
$0.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$1.26 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.26 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$2.40 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.35 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de The Black Bull

Entrada líquidaPreço de ANSEMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie The Black Bull (ANSEM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Black Bull.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ANSEM/USD1
$0.20778
$0.20778$0.20778
+2.94%
293.91K (USDT)
ANSEM/USDT
$0.2085
$0.2085$0.2085
+3.00%
1.11M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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