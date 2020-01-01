Análise técnica de The Black Bull (ANSEM) hoje A página de Análise de The Black Bull fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ANSEM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Black Bull abaixo. Cadastrar

Variação de preço de The Black Bull (ANSEM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2085 -- +23.35% -22.57% +4,070.00%

Indicadores técnicos de The Black Bull

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Black Bull em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 6 Compra 6 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 2 Compra 5 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 7 Neutro 4 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.2089 0.2088 R2 0.2088 0.2087 R1 0.2087 0.2087 PP 0.2086 0.2086 S1 0.2085 0.2085 S2 0.2084 0.2085 S3 0.2083 0.2084

Sinais de mercado The Black Bull Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.20 M $0.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $1.26 M Vendas ativas de 3 dias $1.26 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $2.40 M Vendas ativas de 7 dias $2.35 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de The Black Bull Entrada líquida Preço de ANSEMUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie The Black Bull (ANSEM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Black Bull. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ANSEM / USD1 $0.20778 $0.20778 $0.20778 +2.94% 293.91K (USDT) Negociar ANSEM / USDT $0.2085 $0.2085 $0.2085 +3.00% 1.11M (USDT) Negociar