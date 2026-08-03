Análise técnica de Hey Anon (ANON) hoje A página de Análise de Hey Anon fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ANON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hey Anon abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hey Anon (ANON) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.2792 -- -10.95% -15.93% -59.23%

Fluxo de capital de Hey Anon Entrada líquida Preço de ANONUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.28 2026-08-12 $0.00 M 0.28 2026-08-11 $0.00 M 0.29 2026-08-10 $0.00 M 0.30 2026-08-09 $0.00 M 0.28 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hey Anon (ANON) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hey Anon. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ANON / USDT $0.2792 $0.2792 $0.2792 +0.57% 203.42K (USDT) Negociar