Preço de Amazon hoje

O preço ao vivo de Amazon (AMZNON) hoje é $ 233.2, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMZNON para USD é de $ 233.2 por AMZNON.

Amazon ocupa atualmente a posição #1555 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.21M, com um fornecimento em circulação de 13.77K AMZNON. Nas últimas 24 horas, AMZNON foi negociado entre $ 232.46 (mínimo) e $ 233.95 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 257.39012683520014, enquanto a mínima histórica foi de $ 211.30485215454203.

No desempenho de curto prazo, AMZNON movimentou-se -0.03% na última hora e +6.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.10K.

Informações de mercado de Amazon (AMZNON)

Classificação No.1555 Capitalização de mercado $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Volume (24h) $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Fornecimento Circulante 13.77K 13.77K 13.77K Fornecimento total 13,771.21619727 13,771.21619727 13,771.21619727 Blockchain pública ETH

