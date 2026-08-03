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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Allora, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Allora, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Allora (ALLO) hoje

Análise técnica de Allora (ALLO) hoje

A página de Análise de Allora fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALLO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Allora abaixo.

Variação de preço de Allora (ALLO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.29599--+15.42%-42.26%+233.84%
Saiba mais sobre o preço de Allora

Indicadores técnicos de Allora

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Allora em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.29535
0.29523
R2
0.29523
0.29509
R1
0.29499
0.295
PP
0.29487
0.29487
S1
0.29463
0.29473
S2
0.29451
0.29464
S3
0.29427
0.29451

Sinais de mercado Allora

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.08M
$1.31 M
$1.39 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.07M
Compras ativas de 3 dias
$2.94 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.17M
Compras ativas de 7 dias
$14.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$14.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Allora

Entrada líquidaPreço de ALLOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.12 M0.31
2026-08-12$1.49 M0.31
2026-08-11$0.00 M0.30
2026-08-10-$0.12 M0.32
2026-08-09-$0.49 M0.31

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ALLO/USDT
$0.29599
$0.29599$0.29599
-4.90%
408.29K (USDT)
ALLO/USDC
$0.29595
$0.29595$0.29595
-4.58%
192.27K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD
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