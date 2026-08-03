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Análise técnica de Alchemist AI (ALCH) hoje

Análise técnica de Alchemist AI (ALCH) hoje

A página de Análise de Alchemist AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALCH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alchemist AI abaixo.

Variação de preço de Alchemist AI (ALCH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02731---2.68%-47.35%-67.38%
Saiba mais sobre o preço de Alchemist AI

Indicadores técnicos de Alchemist AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alchemist AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 4
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 3Compra 1
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 1Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02738
0.02737
R2
0.02737
0.02735
R1
0.02735
0.02735
PP
0.02734
0.02734
S1
0.02732
0.02732
S2
0.02731
0.02732
S3
0.02729
0.02731

Sinais de mercado Alchemist AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.92M
$9.59 M
$8.66 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.36 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Alchemist AI

Entrada líquidaPreço de ALCHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12-$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03
2026-08-10$0.00 M0.03
2026-08-09$0.01 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Alchemist AI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ALCH/USDT
$0.02733
$0.02733$0.02733
+0.66%
1.99M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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