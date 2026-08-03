Análise técnica de Alchemist AI (ALCH) hoje A página de Análise de Alchemist AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALCH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alchemist AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Alchemist AI (ALCH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02731 -- -2.68% -47.35% -67.38%

Indicadores técnicos de Alchemist AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alchemist AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 4 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 3 Compra 1 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 1 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02738 0.02737 R2 0.02737 0.02735 R1 0.02735 0.02735 PP 0.02734 0.02734 S1 0.02732 0.02732 S2 0.02731 0.02732 S3 0.02729 0.02731

Sinais de mercado Alchemist AI Volume líquido atual de ordens em aberto 0.92M $9.59 M $8.66 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.12 M Vendas ativas de 3 dias $0.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.36 M Vendas ativas de 7 dias $0.36 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Alchemist AI Entrada líquida Preço de ALCHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.01 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Alchemist AI (ALCH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Alchemist AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ALCH / USDT $0.02733 $0.02733 $0.02733 +0.66% 1.99M (USDT) Negociar