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Análise técnica de AKEDO (AKE) hoje

Análise técnica de AKEDO (AKE) hoje

A página de Análise de AKEDO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AKE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AKEDO abaixo.

Variação de preço de AKEDO (AKE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0040773---1.49%+2,063.02%+1,217.38%
Saiba mais sobre o preço de AKEDO

Indicadores técnicos de AKEDO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AKEDO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 3
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0040878
0.0040865
R2
0.0040865
0.0040857
R1
0.0040858
0.0040852
PP
0.0040845
0.0040845
S1
0.0040838
0.0040837
S2
0.0040825
0.0040832
S3
0.0040818
0.0040825

Sinais de mercado AKEDO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.65M
$4.45 M
$5.10 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.11M
Compras ativas de 3 dias
$3.35 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.46 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$9.22 M
Vendas ativas de 7 dias
$9.23 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de AKEDO

Entrada líquidaPreço de AKEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11$0.01 M0.00
2026-08-10$0.05 M0.00
2026-08-09$0.05 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AKE/USDT
$0.0040773
$0.0040773$0.0040773
-0.60%
39.56M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AKE
AKE
USD
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