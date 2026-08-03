Análise técnica de AKEDO (AKE) hoje A página de Análise de AKEDO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AKE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AKEDO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AKEDO (AKE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0040773 -- -1.49% +2,063.02% +1,217.38%

Indicadores técnicos de AKEDO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AKEDO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 3 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0040878 0.0040865 R2 0.0040865 0.0040857 R1 0.0040858 0.0040852 PP 0.0040845 0.0040845 S1 0.0040838 0.0040837 S2 0.0040825 0.0040832 S3 0.0040818 0.0040825

Sinais de mercado AKEDO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.65M $4.45 M $5.10 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.11M Compras ativas de 3 dias $3.35 M Vendas ativas de 3 dias $3.46 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $9.22 M Vendas ativas de 7 dias $9.23 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de AKEDO Entrada líquida Preço de AKEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.05 M 0.00 2026-08-09 $0.05 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AKEDO (AKE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AKEDO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AKE / USDT $0.0040773 $0.0040773 $0.0040773 -0.60% 39.56M (USDT) Negociar