Análise técnica de Aixbt (AIXBT) hoje A página de Análise de Aixbt fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIXBT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aixbt abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aixbt (AIXBT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01851 -- +5.47% +0.70% -43.55%

Indicadores técnicos de Aixbt

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aixbt em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 1 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01846 0.01846 R2 0.01846 0.01845 R1 0.01845 0.01845 PP 0.01845 0.01845 S1 0.01844 0.01844 S2 0.01844 0.01844 S3 0.01843 0.01844

Sinais de mercado Aixbt Volume líquido atual de ordens em aberto 0.08M $4.41 M $4.34 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.12 M Vendas ativas de 3 dias $0.11 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.31 M Vendas ativas de 7 dias $0.29 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aixbt Entrada líquida Preço de AIXBTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.09 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.16 M 0.02 2026-08-10 $0.05 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aixbt (AIXBT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aixbt. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AIXBT / USDT $0.01848 $0.01848 $0.01848 +2.89% 5.87M (USDT) Negociar AIXBT / USDC $0.01847 $0.01847 $0.01847 +2.44% 3.14M (USDT) Negociar