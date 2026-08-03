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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aixbt, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aixbt, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Aixbt (AIXBT) hoje

Análise técnica de Aixbt (AIXBT) hoje

A página de Análise de Aixbt fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIXBT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aixbt abaixo.

Variação de preço de Aixbt (AIXBT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01851--+5.47%+0.70%-43.55%
Saiba mais sobre o preço de Aixbt

Indicadores técnicos de Aixbt

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aixbt em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 1Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01846
0.01846
R2
0.01846
0.01845
R1
0.01845
0.01845
PP
0.01845
0.01845
S1
0.01844
0.01844
S2
0.01844
0.01844
S3
0.01843
0.01844

Sinais de mercado Aixbt

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.08M
$4.41 M
$4.34 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.29 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aixbt

Entrada líquidaPreço de AIXBTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.09 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11-$0.16 M0.02
2026-08-10$0.05 M0.02
2026-08-09-$0.01 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AIXBT/USDT
$0.01848
$0.01848$0.01848
+2.89%
5.87M (USDT)
AIXBT/USDC
$0.01847
$0.01847$0.01847
+2.44%
3.14M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AIXBT
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