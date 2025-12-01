Preço de AI STARPOWERFRAGMENT hoje

O preço ao vivo de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) hoje é $ 2.53, com uma variação de 5.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AISPF para USD é de $ 2.53 por AISPF.

AI STARPOWERFRAGMENT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AISPF. Nas últimas 24 horas, AISPF foi negociado entre $ 2.14 (mínimo) e $ 2.6 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AISPF movimentou-se 0.00% na última hora e +27.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 33.47K.

Informações de mercado de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 33.47K$ 33.47K $ 33.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.13M$ 53.13M $ 53.13M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain pública BSC

