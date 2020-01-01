Análise técnica de OKZOO (AIOT) hoje A página de Análise de OKZOO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OKZOO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OKZOO (AIOT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.039272 -- -7.22% +2.25% -55.85%

Indicadores técnicos de OKZOO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OKZOO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 13 Neutro 5 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 5 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03951 0.03951 R2 0.03951 0.0395 R1 0.0395 0.0395 PP 0.0395 0.0395 S1 0.03949 0.03949 S2 0.03949 0.03949 S3 0.03948 0.03949

Sinais de mercado OKZOO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.54M $7.85 M $8.39 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.34 M Vendas ativas de 3 dias $0.34 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $1.26 M Vendas ativas de 7 dias $1.25 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de OKZOO Entrada líquida Preço de AIOTUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OKZOO (AIOT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OKZOO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AIOT / USDT $0.039276 $0.039276 $0.039276 +0.51% 1.52M (USDT) Negociar