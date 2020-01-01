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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OKZOO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OKZOO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de OKZOO (AIOT) hoje

Análise técnica de OKZOO (AIOT) hoje

A página de Análise de OKZOO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OKZOO abaixo.

Variação de preço de OKZOO (AIOT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.039272---7.22%+2.25%-55.85%
Saiba mais sobre o preço de OKZOO

Indicadores técnicos de OKZOO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OKZOO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 13
Neutro 5
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 1Compra 5
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03951
0.03951
R2
0.03951
0.0395
R1
0.0395
0.0395
PP
0.0395
0.0395
S1
0.03949
0.03949
S2
0.03949
0.03949
S3
0.03948
0.03949

Sinais de mercado OKZOO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.54M
$7.85 M
$8.39 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.34 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.25 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de OKZOO

Entrada líquidaPreço de AIOTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AIOT/USDT
$0.039276
$0.039276$0.039276
+0.51%
1.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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