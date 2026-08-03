Análise técnica de OLAXBT (AIO) hoje A página de Análise de OLAXBT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OLAXBT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OLAXBT (AIO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04096 -- +8.13% -55.60% -67.59%

Indicadores técnicos de OLAXBT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OLAXBT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 3 Compra 14 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 7 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0411 0.04109 R2 0.04109 0.04108 R1 0.04108 0.04108 PP 0.04107 0.04107 S1 0.04106 0.04106 S2 0.04105 0.04106 S3 0.04104 0.04105

Sinais de mercado OLAXBT Volume líquido atual de ordens em aberto -0.53M $3.72 M $4.25 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.21 M Vendas ativas de 3 dias $0.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.80 M Vendas ativas de 7 dias $0.81 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de OLAXBT Entrada líquida Preço de AIOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 $0.00 M 0.04 2026-08-09 $0.01 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OLAXBT (AIO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OLAXBT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AIO / USDT $0.04096 $0.04096 $0.04096 +0.98% 1.84M (USDT) Negociar