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Análise técnica de OLAXBT (AIO) hoje

Análise técnica de OLAXBT (AIO) hoje

A página de Análise de OLAXBT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OLAXBT abaixo.

Variação de preço de OLAXBT (AIO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04096--+8.13%-55.60%-67.59%
Saiba mais sobre o preço de OLAXBT

Indicadores técnicos de OLAXBT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OLAXBT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 3
Compra 14
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 7
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0411
0.04109
R2
0.04109
0.04108
R1
0.04108
0.04108
PP
0.04107
0.04107
S1
0.04106
0.04106
S2
0.04105
0.04106
S3
0.04104
0.04105

Sinais de mercado OLAXBT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.53M
$3.72 M
$4.25 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.80 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.81 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de OLAXBT

Entrada líquidaPreço de AIOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04
2026-08-10$0.00 M0.04
2026-08-09$0.01 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AIO/USDT
$0.04096
$0.04096$0.04096
+0.98%
1.84M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.04096 USD