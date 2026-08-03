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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Infinity Ground, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Infinity Ground, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Infinity Ground (AIN) hoje

Análise técnica de Infinity Ground (AIN) hoje

A página de Análise de Infinity Ground fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Infinity Ground abaixo.

Variação de preço de Infinity Ground (AIN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07552--+9.60%+7.70%-21.40%
Saiba mais sobre o preço de Infinity Ground

Indicadores técnicos de Infinity Ground

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Infinity Ground em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 4
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0758
0.07578
R2
0.07578
0.07576
R1
0.07576
0.07575
PP
0.07574
0.07574
S1
0.07572
0.07572
S2
0.0757
0.07571
S3
0.07568
0.0757

Sinais de mercado Infinity Ground

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.15M
$2.15 M
$2.30 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Infinity Ground

Entrada líquidaPreço de AINUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.08
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11$0.00 M0.08
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09$0.00 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AIN/USDT
$0.07552
$0.07552$0.07552
+0.11%
1.16M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.07552 USD