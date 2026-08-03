Análise técnica de Infinity Ground (AIN) hoje A página de Análise de Infinity Ground fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Infinity Ground abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Infinity Ground (AIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07552 -- +9.60% +7.70% -21.40%

Indicadores técnicos de Infinity Ground

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Infinity Ground em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 4 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0758 0.07578 R2 0.07578 0.07576 R1 0.07576 0.07575 PP 0.07574 0.07574 S1 0.07572 0.07572 S2 0.0757 0.07571 S3 0.07568 0.0757

Sinais de mercado Infinity Ground Volume líquido atual de ordens em aberto -0.15M $2.15 M $2.30 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.12 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.34 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Infinity Ground Entrada líquida Preço de AINUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.08 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 $0.00 M 0.08 2026-08-10 $0.00 M 0.07 2026-08-09 $0.00 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Infinity Ground (AIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Infinity Ground. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AIN / USDT $0.07552 $0.07552 $0.07552 +0.11% 1.16M (USDT) Negociar