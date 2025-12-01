Preço de AIHI hoje

O preço ao vivo de AIHI (AIHI) hoje é $ 0.0022, com uma variação de 12.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIHI para USD é de $ 0.0022 por AIHI.

AIHI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AIHI. Nas últimas 24 horas, AIHI foi negociado entre $ 0.002 (mínimo) e $ 0.0037 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AIHI movimentou-se +4.76% na última hora e +4.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.88K.

Informações de mercado de AIHI (AIHI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 963.60K$ 963.60K $ 963.60K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 438,000,000 438,000,000 438,000,000 Blockchain pública AIHI

