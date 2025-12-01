Preço de Cherry AI hoje

O preço ao vivo de Cherry AI (AIBOT) hoje é $ 0.0002176, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIBOT para USD é de $ 0.0002176 por AIBOT.

Cherry AI ocupa atualmente a posição #2891 em capitalização de mercado, totalizando $ 48.20K, com um fornecimento em circulação de 221.50M AIBOT. Nas últimas 24 horas, AIBOT foi negociado entre $ 0.000195 (mínimo) e $ 0.0002389 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.07284724455622164, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00019279673265149.

No desempenho de curto prazo, AIBOT movimentou-se +4.21% na última hora e -46.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.04K.

Informações de mercado de Cherry AI (AIBOT)

Classificação No.2891 Capitalização de mercado $ 48.20K$ 48.20K $ 48.20K Volume (24h) $ 55.04K$ 55.04K $ 55.04K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 217.60K$ 217.60K $ 217.60K Fornecimento Circulante 221.50M 221.50M 221.50M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 22.15% Blockchain pública BSC

