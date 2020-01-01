Análise técnica de DeAgentAI (AIA) hoje A página de Análise de DeAgentAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DeAgentAI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DeAgentAI (AIA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07289 -- +9.26% +41.56% +36.52%

Indicadores técnicos de DeAgentAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DeAgentAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 1 Compra 13 Médias móveis : Neutro Venda 8 Neutro 0 Compra 6 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07301 0.073 R2 0.073 0.07299 R1 0.07299 0.07299 PP 0.07298 0.07298 S1 0.07297 0.07297 S2 0.07296 0.07297 S3 0.07295 0.07296

Sinais de mercado DeAgentAI Volume líquido atual de ordens em aberto -2.21M $6.61 M $8.81 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.28 M Vendas ativas de 3 dias $0.28 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.07M Compras ativas de 7 dias $0.72 M Vendas ativas de 7 dias $0.64 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DeAgentAI Entrada líquida Preço de AIAUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DeAgentAI (AIA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DeAgentAI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AIA / USDT $0.07289 $0.07289 $0.07289 +2.28% 3.87M (USDT) Negociar