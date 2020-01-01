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Análise técnica de DeAgentAI (AIA) hoje

Análise técnica de DeAgentAI (AIA) hoje

A página de Análise de DeAgentAI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DeAgentAI abaixo.

Variação de preço de DeAgentAI (AIA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07289--+9.26%+41.56%+36.52%
Saiba mais sobre o preço de DeAgentAI

Indicadores técnicos de DeAgentAI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DeAgentAI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 1
Compra 13
Médias móveis:NeutroVenda 8Neutro 0Compra 6
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07301
0.073
R2
0.073
0.07299
R1
0.07299
0.07299
PP
0.07298
0.07298
S1
0.07297
0.07297
S2
0.07296
0.07297
S3
0.07295
0.07296

Sinais de mercado DeAgentAI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-2.21M
$6.61 M
$8.81 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.28 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.28 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$0.72 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.64 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DeAgentAI

Entrada líquidaPreço de AIAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AIA/USDT
$0.07289
$0.07289$0.07289
+2.28%
3.87M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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