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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Alaya AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Alaya AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Alaya AI (AGT) hoje

Análise técnica de Alaya AI (AGT) hoje

A página de Análise de Alaya AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AGT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alaya AI abaixo.

Variação de preço de Alaya AI (AGT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.015602--+1.64%+8.18%+40.19%
Saiba mais sobre o preço de Alaya AI

Indicadores técnicos de Alaya AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alaya AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 4
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.015763
0.015757
R2
0.015757
0.015753
R1
0.015754
0.015751
PP
0.015748
0.015748
S1
0.015745
0.015744
S2
0.015739
0.015742
S3
0.015736
0.015739

Sinais de mercado Alaya AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.06M
$4.34 M
$4.28 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.13 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.24 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Alaya AI

Entrada líquidaPreço de AGTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Alaya AI (AGT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Alaya AI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AGT/USDT
$0.015602
$0.015602$0.015602
+4.62%
4.40M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AGT
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USD

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