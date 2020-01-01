Análise técnica de Alaya AI (AGT) hoje A página de Análise de Alaya AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AGT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alaya AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Alaya AI (AGT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.015602 -- +1.64% +8.18% +40.19%

Indicadores técnicos de Alaya AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alaya AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 4 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.015763 0.015757 R2 0.015757 0.015753 R1 0.015754 0.015751 PP 0.015748 0.015748 S1 0.015745 0.015744 S2 0.015739 0.015742 S3 0.015736 0.015739

Sinais de mercado Alaya AI Volume líquido atual de ordens em aberto 0.06M $4.34 M $4.28 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.13 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.24 M Vendas ativas de 7 dias $0.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Alaya AI Entrada líquida Preço de AGTUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Alaya AI (AGT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Alaya AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AGT / USDT $0.015602 $0.015602 $0.015602 +4.62% 4.40M (USDT) Negociar