Análise técnica de Aerodrome Finance (AERO) hoje A página de Análise de Aerodrome Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AERO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aerodrome Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aerodrome Finance (AERO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4171 -- -2.64% -13.60% -12.45%

Indicadores técnicos de Aerodrome Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aerodrome Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 6 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 4 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4168 0.4168 R2 0.4168 0.4167 R1 0.4167 0.4167 PP 0.4167 0.4167 S1 0.4166 0.4166 S2 0.4166 0.4166 S3 0.4165 0.4166

Sinais de mercado Aerodrome Finance Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $2.21 M $2.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.32 M Vendas ativas de 3 dias $0.31 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $1.04 M Vendas ativas de 7 dias $1.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aerodrome Finance Entrada líquida Preço de AEROUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.09 M 0.42 2026-08-12 -$0.47 M 0.42 2026-08-11 -$0.73 M 0.41 2026-08-10 -$0.40 M 0.41 2026-08-09 -$0.92 M 0.42 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aerodrome Finance (AERO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aerodrome Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AERO / USDT $0.4171 $0.4171 $0.4171 0.00% 167.02K (USDT) Negociar