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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aerodrome Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aerodrome Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Aerodrome Finance (AERO) hoje

Análise técnica de Aerodrome Finance (AERO) hoje

A página de Análise de Aerodrome Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AERO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aerodrome Finance abaixo.

Variação de preço de Aerodrome Finance (AERO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4171---2.64%-13.60%-12.45%
Saiba mais sobre o preço de Aerodrome Finance

Indicadores técnicos de Aerodrome Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aerodrome Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 6
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 4Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4168
0.4168
R2
0.4168
0.4167
R1
0.4167
0.4167
PP
0.4167
0.4167
S1
0.4166
0.4166
S2
0.4166
0.4166
S3
0.4165
0.4166

Sinais de mercado Aerodrome Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$2.21 M
$2.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.32 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.31 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aerodrome Finance

Entrada líquidaPreço de AEROUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.09 M0.42
2026-08-12-$0.47 M0.42
2026-08-11-$0.73 M0.41
2026-08-10-$0.40 M0.41
2026-08-09-$0.92 M0.42

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AERO/USDT
$0.4171
$0.4171$0.4171
0.00%
167.02K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AERO
USD
USD

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