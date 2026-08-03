Análise técnica de AEON (AEON) hoje A página de Análise de AEON fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AEON, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AEON abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AEON (AEON) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05627 -- -3.50% +12.54% +12.54%

Fluxo de capital de AEON Entrada líquida Preço de AEONUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.06 2026-08-12 -$0.02 M 0.06 2026-08-11 -$0.11 M 0.05 2026-08-10 -$0.07 M 0.06 2026-08-09 -$0.11 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AEON (AEON) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AEON. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AEON / USDT $0.05627 $0.05627 $0.05627 -2.00% 6.60M (USDT) Negociar