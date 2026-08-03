Mais sobre AEON
Informações sobre preços de AEON
O que é AEON
Whitepaper de AEON
Site oficial do AEON
Tokenomics de AEON
Previsão de preço de AEON
Histórico de preço de AEON
Guia de compra de AEON
Conversor de AEON para moeda Fiat
Spot AEON
Futuros USDT-M de AEON
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de AEON (AEON) hoje
Variação de preço de AEON (AEON)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.05627
|--
|-3.50%
|+12.54%
|+12.54%
Fluxo de capital de AEON
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.06
|2026-08-12
|-$0.02 M
|0.06
|2026-08-11
|-$0.11 M
|0.05
|2026-08-10
|-$0.07 M
|0.06
|2026-08-09
|-$0.11 M
|0.06
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre AEON
Negocie AEON (AEON) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AEON.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.