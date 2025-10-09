Cotação AegisNetwork (AEGIS)
O preço em tempo real de AegisNetwork (AEGIS) é $ 0.0033. Nas últimas 24 horas, AEGIS foi negociado entre a mínima de $ 0.0022 e a máxima de $ 0.004726, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AEGIS é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, AEGIS variou +25.00% na última hora, +17.85% nas últimas 24 horas e -97.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de AegisNetwork é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 21.19K. A oferta em circulação de AEGIS é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.30M.
Acompanhe as variações de preço de AegisNetwork para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00049983
|+17.85%
|30 dias
|$ -0.0217
|-86.80%
|60 dias
|$ -0.0217
|-86.80%
|90 dias
|$ -0.0217
|-86.80%
Hoje, AEGIS registrou uma variação de $ +0.00049983 (+17.85%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0217 (-86.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, AEGIS teve uma variação de $ -0.0217 (-86.80%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0217 (-86.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Aegis NetWorks is the First AI-Powered DePIN-Based Health Data Collaboration Platform. Aegis Network is the world’s first AI-powered health data collaboration platform built on a decentralized physical infrastructure network (DePIN). By deeply integrating wearable devices, blockchain technology, and medical-grade data processing, it creates a user-sovereign health data ecosystem.
AegisNetwork está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em AegisNetwork de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AEGIS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre AegisNetwork em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de AegisNetwork tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Para uma compreensão mais aprofundada de AegisNetwork, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
