Preço de AlphaExchangeAI hoje

O preço ao vivo de AlphaExchangeAI (AEA) hoje é $ 0.02398, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AEA para USD é de $ 0.02398 por AEA.

AlphaExchangeAI ocupa atualmente a posição #3759 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 AEA. Nas últimas 24 horas, AEA foi negociado entre $ 0.02246 (mínimo) e $ 0.02682 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0967440772918346, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.026617730881937134.

No desempenho de curto prazo, AEA movimentou-se +0.41% na última hora e -32.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 905.70K.

Informações de mercado de AlphaExchangeAI (AEA)

Classificação No.3759 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 905.70K$ 905.70K $ 905.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.98M$ 23.98M $ 23.98M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

