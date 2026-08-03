Análise técnica de heyAura (ADX) hoje A página de Análise de heyAura fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ADX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de heyAura abaixo. Cadastrar

Variação de preço de heyAura (ADX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.061 -- +9.12% +4.09% -23.18%

Fluxo de capital de HeyAura Entrada líquida Preço de ADXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.06 2026-08-12 $0.05 M 0.06 2026-08-11 $0.23 M 0.06 2026-08-10 $0.15 M 0.06 2026-08-09 $0.23 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie heyAura (ADX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o heyAura. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ADX / USDT $0.061 $0.061 $0.061 -2.40% 74.53K (USDT) Negociar