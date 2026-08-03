Análise técnica de ADI (ADI) hoje A página de Análise de ADI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ADI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ADI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ADI (ADI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $6.8615 -- -0.45% -2.57% +71.00%

Fluxo de capital de ADI Entrada líquida Preço de ADIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 6.86 2026-08-12 -$0.01 M 6.86 2026-08-11 $0.00 M 6.87 2026-08-10 $0.00 M 6.88 2026-08-09 $0.00 M 6.89 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ADI (ADI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ADI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ADI / USDT $6.8615 $6.8615 $6.8615 -0.02% 82.41K (USDT) Negociar