Preço de Adobe hoje

O preço ao vivo de Adobe (ADBEON) hoje é $ 317.79, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADBEON para USD é de $ 317.79 por ADBEON.

Adobe ocupa atualmente a posição #2149 em capitalização de mercado, totalizando $ 880.27K, com um fornecimento em circulação de 2.77K ADBEON. Nas últimas 24 horas, ADBEON foi negociado entre $ 317.13 (mínimo) e $ 318.58 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 846.9397580286575, enquanto a mínima histórica foi de $ 310.945014457328.

No desempenho de curto prazo, ADBEON movimentou-se +0.10% na última hora e -1.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.61K.

Informações de mercado de Adobe (ADBEON)

Classificação No.2149 Capitalização de mercado $ 880.27K$ 880.27K $ 880.27K Volume (24h) $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 880.27K$ 880.27K $ 880.27K Fornecimento Circulante 2.77K 2.77K 2.77K Fornecimento total 2,769.96984239 2,769.96984239 2,769.96984239 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Adobe é $ 880.27K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.61K. A oferta em circulação de ADBEON é 2.77K, com um fornecimento total de 2769.96984239. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 880.27K.