Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The AI Prophecy, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The AI Prophecy, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ACT

Informações sobre preços de ACT

O que é ACT

Site oficial do ACT

Tokenomics de ACT

Previsão de preço de ACT

Histórico de preço de ACT

Guia de compra de ACT

Conversor de ACT para moeda Fiat

Spot ACT

Futuros USDT-M de ACT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de The AI Prophecy (ACT) hoje

Análise técnica de The AI Prophecy (ACT) hoje

A página de Análise de The AI Prophecy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The AI Prophecy abaixo.

Variação de preço de The AI Prophecy (ACT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010115---0.83%+17.12%-35.90%
Saiba mais sobre o preço de The AI Prophecy

Indicadores técnicos de The AI Prophecy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The AI Prophecy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 1
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.010109
0.010109
R2
0.010109
0.010108
R1
0.010108
0.010108
PP
0.010108
0.010108
S1
0.010107
0.010107
S2
0.010107
0.010107
S3
0.010106
0.010107

Sinais de mercado The AI Prophecy

Volume líquido atual de ordens em aberto
-2.30M
$12.02 M
$14.32 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.25 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.06M
Compras ativas de 7 dias
$1.80 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.87 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de The AI Prophecy

Entrada líquidaPreço de ACTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.44 M0.01
2026-08-10$0.17 M0.01
2026-08-09-$0.11 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre The AI Prophecy

Negocie The AI Prophecy (ACT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The AI Prophecy.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ACT/USDT
$0.010115
$0.010115$0.010115
-2.03%
6.63M (USDT)
ACT/USDC
$0.010097
$0.010097$0.010097
-2.19%
5.37M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ACT para USD

Montante

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.010115 USD