Análise técnica de The AI Prophecy (ACT) hoje A página de Análise de The AI Prophecy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The AI Prophecy abaixo. Cadastrar

Variação de preço de The AI Prophecy (ACT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010115 -- -0.83% +17.12% -35.90%

Indicadores técnicos de The AI Prophecy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The AI Prophecy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 1 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.010109 0.010109 R2 0.010109 0.010108 R1 0.010108 0.010108 PP 0.010108 0.010108 S1 0.010107 0.010107 S2 0.010107 0.010107 S3 0.010106 0.010107

Sinais de mercado The AI Prophecy Volume líquido atual de ordens em aberto -2.30M $12.02 M $14.32 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.23 M Vendas ativas de 3 dias $0.25 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.06M Compras ativas de 7 dias $1.80 M Vendas ativas de 7 dias $1.87 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de The AI Prophecy Entrada líquida Preço de ACTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.44 M 0.01 2026-08-10 $0.17 M 0.01 2026-08-09 -$0.11 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie The AI Prophecy (ACT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The AI Prophecy. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ACT / USDT $0.010115 $0.010115 $0.010115 -2.03% 6.63M (USDT) Negociar ACT / USDC $0.010097 $0.010097 $0.010097 -2.19% 5.37M (USDT) Negociar