Preço de Accenture hoje

O preço ao vivo de Accenture (ACNON) hoje é $ 249.53, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACNON para USD é de $ 249.53 por ACNON.

Accenture ocupa atualmente a posição #1941 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.33M, com um fornecimento em circulação de 5.32K ACNON. Nas últimas 24 horas, ACNON foi negociado entre $ 248.78 (mínimo) e $ 250.26 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 259.24014933247236, enquanto a mínima histórica foi de $ 229.27778200768591.

No desempenho de curto prazo, ACNON movimentou-se -0.07% na última hora e -1.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.10K.

Informações de mercado de Accenture (ACNON)

Classificação No.1941 Capitalização de mercado $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volume (24h) $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Fornecimento Circulante 5.32K 5.32K 5.32K Fornecimento total 5,324.44181497 5,324.44181497 5,324.44181497 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Accenture é $ 1.33M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.10K. A oferta em circulação de ACNON é 5.32K, com um fornecimento total de 5324.44181497. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.33M.