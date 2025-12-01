Preço de Airbnb hoje

O preço ao vivo de Airbnb (ABNBON) hoje é $ 116.4, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABNBON para USD é de $ 116.4 por ABNBON.

Airbnb ocupa atualmente a posição #2069 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.03M, com um fornecimento em circulação de 8.81K ABNBON. Nas últimas 24 horas, ABNBON foi negociado entre $ 116.24 (mínimo) e $ 116.53 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 132.35693741000557, enquanto a mínima histórica foi de $ 110.8260924145036.

No desempenho de curto prazo, ABNBON movimentou-se -0.02% na última hora e +1.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.57K.

Informações de mercado de Airbnb (ABNBON)

Classificação No.2069 Capitalização de mercado $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volume (24h) $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Fornecimento Circulante 8.81K 8.81K 8.81K Fornecimento total 8,812.54700897 8,812.54700897 8,812.54700897 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Airbnb é $ 1.03M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.57K. A oferta em circulação de ABNBON é 8.81K, com um fornecimento total de 8812.54700897. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.03M.