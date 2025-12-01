Preço de Apple hoje

O preço ao vivo de Apple (AAPLON) hoje é $ 279.68, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AAPLON para USD é de $ 279.68 por AAPLON.

Apple ocupa atualmente a posição #1598 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.91M, com um fornecimento em circulação de 10.40K AAPLON. Nas últimas 24 horas, AAPLON foi negociado entre $ 278.82 (mínimo) e $ 280.31 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 284.4314753094952, enquanto a mínima histórica foi de $ 226.40537622338067.

No desempenho de curto prazo, AAPLON movimentou-se +0.06% na última hora e +4.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.63K.

Informações de mercado de Apple (AAPLON)

Classificação No.1598 Capitalização de mercado $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volume (24h) $ 52.63K$ 52.63K $ 52.63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Fornecimento Circulante 10.40K 10.40K 10.40K Fornecimento total 10,399.72659017 10,399.72659017 10,399.72659017 Blockchain pública ETH

