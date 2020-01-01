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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre 4, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre 4, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de 4 (4) hoje

Análise técnica de 4 (4) hoje

A página de Análise de 4 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 4, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de 4 abaixo.

Variação de preço de 4 (4)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.011053--+7.36%+26.03%+0.72%
Saiba mais sobre o preço de 4

Indicadores técnicos de 4

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 4 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0111
0.01109
R2
0.01109
0.01108
R1
0.01108
0.01108
PP
0.01107
0.01107
S1
0.01106
0.01106
S2
0.01105
0.01106
S3
0.01104
0.01105

Sinais de mercado 4

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.24M
$2.14 M
$1.90 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.84 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.86 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$3.25 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.27 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de 4

Entrada líquidaPreço de 4USDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie 4 (4) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o 4.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
4/USDT
$0.011053
$0.011053$0.011053
-0.16%
26.31M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de 4 para USD

Montante

4
4
USD
USD

1 4 = 0.011053 USD