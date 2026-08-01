Preço de 3EYES hoje

O preço ao vivo de 3EYES (3EYES) hoje é $ 0, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 3EYES para USD é de $ 0 por 3EYES.

3EYES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,223.82, com um fornecimento em circulação de 943.90M 3EYES. Nas últimas 24 horas, 3EYES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 3EYES movimentou-se -0.04% na última hora e +59.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 3EYES (3EYES)

Capitalização de mercado $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Fornecimento Circulante 943.90M 943.90M 943.90M Fornecimento total 999,885,545.937405 999,885,545.937405 999,885,545.937405

A capitalização de mercado atual de 3EYES é $ 14.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 3EYES é 943.90M, com um fornecimento total de 999885545.937405. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.11K.