Tokenomics de 3000 (3000)
Tokenomics e análise de preços de 3000 (3000)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de 3000 (3000), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre 3000 (3000)
A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.
Tokenomics de 3000 (3000): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de 3000 (3000) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens 3000 que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens 3000 podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do 3000, explore o preço em tempo real do token 3000!
