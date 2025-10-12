Informações de preço de 3000 (3000) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000124 $ 0.00000124 $ 0.00000124 Mínimo 24h $ 0.00000135 $ 0.00000135 $ 0.00000135 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000124$ 0.00000124 $ 0.00000124 Máximo 24h $ 0.00000135$ 0.00000135 $ 0.00000135 Máximo histórico $ 0.00000912$ 0.00000912 $ 0.00000912 Menor preço $ 0.00000124$ 0.00000124 $ 0.00000124 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -8.49% Variação de Preço (7d) -30.38% Variação de Preço (7d) -30.38%

O preço em tempo real de 3000 (3000) é $0.00000124. Nas últimas 24 horas, 3000 foi negociado entre a mínima de $ 0.00000124 e a máxima de $ 0.00000135, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de 3000 é $ 0.00000912, enquanto o mais baixo é $ 0.00000124.

Em termos de desempenho de curto prazo, 3000 variou -- na última hora, -8.49% nas últimas 24 horas e -30.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de 3000 (3000)

Capitalização de mercado $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 3000 é $ 12.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 3000 é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.37K.