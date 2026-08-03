Análise técnica de DoubleZero (2Z) hoje A página de Análise de DoubleZero fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 2Z, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DoubleZero abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DoubleZero (2Z) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0556 -- +0.87% -21.86% -47.05%

Indicadores técnicos de DoubleZero

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DoubleZero em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 2 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05498 0.05491 R2 0.05491 0.05483 R1 0.05477 0.05478 PP 0.0547 0.0547 S1 0.05456 0.05462 S2 0.05449 0.05457 S3 0.05435 0.05449

Sinais de mercado DoubleZero Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.64 M $1.85 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.10 M Vendas ativas de 7 dias $0.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DoubleZero Entrada líquida Preço de 2ZUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.05 2026-08-12 $0.01 M 0.05 2026-08-11 $0.01 M 0.05 2026-08-10 $0.02 M 0.05 2026-08-09 $0.00 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DoubleZero (2Z) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DoubleZero. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h 2Z / USDT $0.0555 $0.0555 $0.0555 +7.68% 1.23M (USDT) Negociar