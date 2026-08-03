Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DoubleZero, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DoubleZero, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre 2Z

Informações sobre preços de 2Z

O que é 2Z

Whitepaper de 2Z

Site oficial do 2Z

Tokenomics de 2Z

Previsão de preço de 2Z

Histórico de preço de 2Z

Guia de compra de 2Z

Conversor de 2Z para moeda Fiat

Spot 2Z

Futuros USDT-M de 2Z

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de DoubleZero (2Z) hoje

Análise técnica de DoubleZero (2Z) hoje

A página de Análise de DoubleZero fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 2Z, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DoubleZero abaixo.

Variação de preço de DoubleZero (2Z)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0556--+0.87%-21.86%-47.05%
Saiba mais sobre o preço de DoubleZero

Indicadores técnicos de DoubleZero

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DoubleZero em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 2
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05498
0.05491
R2
0.05491
0.05483
R1
0.05477
0.05478
PP
0.0547
0.0547
S1
0.05456
0.05462
S2
0.05449
0.05457
S3
0.05435
0.05449

Sinais de mercado DoubleZero

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.64 M
$1.85 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.10 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DoubleZero

Entrada líquidaPreço de 2ZUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12$0.01 M0.05
2026-08-11$0.01 M0.05
2026-08-10$0.02 M0.05
2026-08-09$0.00 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre DoubleZero

Negocie DoubleZero (2Z) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DoubleZero.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
2Z/USDT
$0.0555
$0.0555$0.0555
+7.68%
1.23M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de 2Z para USD

Montante

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.0556 USD