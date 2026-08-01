Preço de 1clawAI hoje

O preço ao vivo de 1clawAI (1CLAWAI) hoje é $ 0, com uma variação de 7.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1CLAWAI para USD é de $ 0 por 1CLAWAI.

1clawAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,119, com um fornecimento em circulação de 100.00B 1CLAWAI. Nas últimas 24 horas, 1CLAWAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 1CLAWAI movimentou-se -0.10% na última hora e +0.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 1clawAI (1CLAWAI)

Capitalização de mercado $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 1clawAI é $ 86.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 1CLAWAI é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.12K.